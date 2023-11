¿Cada cuánto se deben lavar las sábanas de una cama?

¿Cada cuánto se deben lavar las sábanas?

Según referencia el portal Público , expertos y médicos consideran oportuno lavar estos objetos de la cama una vez por semana. No obstante, se pueden lavar cada dos semanas, dependiendo el uso y las actividades que se realizan en este espacio.

La frecuencia con la que debes lavar las sábanas puede depender de varios factores personales. Si es propenso a sudar mucho durante la noche o si tiene alguna condición médica que cause mayor producción de aceite en la piel, es posible que desee considerar lavar las sábanas con más frecuencia, quizás cada semana.

Invertir en sábanas de calidad no solo mejora su comodidad durante el sueño, sino que también puede reducir la necesidad de lavarlas con tanta frecuencia.

A veces, las sábanas mismas le dirán cuándo es hora de lavarlas. Si nota un olor persistente, manchas visibles o una textura áspera, estas son señales evidentes de que necesitan una renovación . No espere a que estos signos sean evidentes; establecer un programa regular de lavado puede prevenir problemas antes de que aparezcan.

Cuando decida lavar sus sábanas, tenga en cuenta algunos consejos para garantizar un proceso eficaz. Use agua caliente para matar gérmenes y ácaros, y elija un detergente suave que no cause irritaciones en la piel. Séquelas completamente para evitar la proliferación de moho y ácaros.