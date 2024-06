¿Cómo duplicar las posibilidades de ganar el chance o la lotería? Experto revela el truco

Richard Lustig fue ganador varias veces de grandes premios en la lotería y aunque se pudiera decir que todo es consecuencia de una buena racha, para este ganador esta no es la única razón, por lo que decidió compartir sus mejores trucos para atraer la fortuna a su vida.

Los consejos para ganar la lotería

Tenga en cuenta qué cantidad de plata es la que va a gastar en los juegos de azar. La idea es no gastar más de los que se tiene planeado y evitar meterse en en lo que se conoce como ‘la fiebre de la lotería’ .

Tenga en cuenta que no debe desviar el dinero que está destinado para las necesidades básicas, como el pago de facturas, y no desvíes el dinero que destinas para necesidades básicas o para pagar las facturas a comprar lotería.

Cuando se enfrente a un juego de azar procure no elegir los números de forma apresurada, es mejor tomarse su tiempo. No use programas que escogen los números de manera automática, ni utilice el ordenador de la tienda que le selecciona un grupo de números al aleatoriamente.