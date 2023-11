¿Cómo limpiar un horno microondas por dentro?

El microondas es un electrodoméstico que funciona mediante la generación de ondas electromagnéticas de alta frecuencia, conocidas como microondas, y este aparato está en la gran mayoría de hogares, pues resulta práctico, y de fácil uso para las personas, ya que en el se calientan, se cocinan y se descongelan algunos alimentos. No obstante, es normal que con el uso este aparato se ensucie, y se acumulen manchas y mugre.

Entre tanto, hay que tener presente que la limpieza del microondas debe realizarse el menos una vez a la semana para que no se acumulen residuos de comida.

Limpiar un horno microondas no tiene por qué ser una tarea abrumadora. | Foto: Getty Images

Asimismo, para evitar que el interior del microondas se ensucie mucho, se puede utilizar un cubre alimentos, y de esta forma, la comida no salpicará las paredes internas del electrodoméstico. No obstante, si no es posible utilizar el cubre alimentos, lo que se puede hacer es limpiar el microondas después de utilizarlo.