¿Con qué frecuencia lava el tanque del inodoro? Este es el ingrediente casero que se puede usar para limpiarlo

¿Sabía que debe lavar el tanque del inodoro con cierta periodicidad? Es un hecho que este objeto, al igual que cualquier otro elemento que hace parte del baño, con el tiempo va acumulando residuos que si no se retiran pueden afectar su funcionamiento.

La mejor forma de limpiar el tanque del inodoro

Es por eso que limpiar el tanque del inodoro es una tarea obligatoria no solo por la parte de aseo, sino para evitar consecuencias negativas para el cuerpo por falta de las medidas de aseo necesarias.

¿Qué se necesita para limpiar el tanque del inodoro?

Para una limpieza eficaz, lo mejor es usar vinagre blanco. El vinagre blanco es un limpiador natural, económico y que permite combatir las bacterias en el baño. Es importante que siempre uses vinagre blanco y no otras variedades para que no te manchen el inodoro, tal y como se sugiere en el portal en mención.