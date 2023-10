Cucarachas rojas: ¿por qué debe tener cuidado si se encuentra una en casa?

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE) la cucaracha es un insecto ortóptero que suele aparecer en las noches y esconderse en lugares oscuros. No mide más de tres centímetros y suele ser de color rojo o marrón. Según Experto Animal, científicamente se conocen como Blattodeas y existen más de 4.600 especies de diferentes tamaños con distintos comportamientos.

El Institute of Agriculture and Natural Resources de la Universidad de Nebraska-Lincoln las describe como animales “primitivos”, teniendo un registro en la historia con el nombre “La Época de las Cucarachas”, puesto que en ese momento eran más abundantes y se reproducían de manera fácil.

Por esta razón se debe acabar con las cucarachas rojas

De acuerdo con el informe del centro educativo de los Estados Unidos, las cucarachas se desarrollan y crecen en lugares donde no solo hay calor, sino también comida y agua, y, por tanto, son los baños y las cocinas los lugares ideales para que encuentren refugio.

Son particulares insectos, los cuales no necesitan de abundante comida para sobrevivir, puesto que sin agua y alimentos lo pueden hacer hasta por dos semanas. Aunque son tan visibles, se debe tener en cuenta que su único escondite no es en la caneca de la basura, sino también en lugares como las grietas y demás, por lo que no siempre es fácil su erradicación.