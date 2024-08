El accesorio imprescindible para los baños pequeños que le ayudará a optimizar el espacio

¿Cómo lograr que su baño sea armónico?

De acuerdo al portal El Mueble, lo primero que hay que tener en cuenta cuando se trata de organizar bien un baño es que no haya ningún tipo de elemento atravesado, es decir, que parezca que no tiene ninguna función dentro del baño.

Es común encontrar cepillos de dientes, ropa o toallas, elementos que no siempre son fáciles de colocar. Sobre todo en el caso de las toalllas, las cosas no siempre son fáciles de solucionar pues son cosas que necesitan de cierto espacio para que se puedan secar bien y, por lo tanto, poder volverlas a utilizar.

Ante esta situación, la mejor solución para ello es muy sencilla: poner un toallero de pared . en donde se puedan expender y que ,no quiten mucho espacio dentro del baño.

Ventajas de utilizar un toalllero de pared

Pero si usted no quiere tocar sus paredes, puede optar por un toallero de pie, el cual cumplirá con las funciones ya descritas, pero sin afectar la estética original de su baño.

Sea cual sea el modelo que escoja, no olvide que este elemento será una muy buena solución a la hora de decorar su baño no solo porque le da un bonito toque estético, sino porque cumple la función de no permitir que la humedad se impregne en sus toallas.