El Evangelio de hoy, agosto 5: “Dadles vosotros de comer”

Lecturas para hoy, lunes 5 de agosto

“El mismo año, el año cuarto de Sedecías, rey de Judá, el quinto mes, Jananías, hijo de Azur, profeta de Gabaon, me dijo en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo:

Después dijo Jananías a todos los presentes: ‘Esto dice el Señor: «De este modo romperé del cuello de todas las naciones el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, antes de dos años’. El profeta Jeremías se marchó. Vino la palabra del Señor a Jeremías después de que Jananías hubo roto el yugo del cuello del profeta Jeremías. El Señor le dijo: ‘Ve y dile a Jananías: «Esto dice el Señor: tú has roto un yugo de madera, pero yo haré un yugo de hierro. Porque esto dice el Señor del universo, Dios de Israel: pondré un yugo de hierro al cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se le sometan. Le entregaré hasta los animales salvajes»'.

El profeta Jeremías dijo al profeta Jananías: ’Escúchame, Jananías: el Señor no te ha enviado y tú has inducido a este pueblo a una falsa confianza. Por tanto, esto dice el Señor: ‘Voy a hacerte desaparecer de la tierra; este año morirás porque has predicado rebelión contra el Señor. Y el profeta Jananías murió aquel mismo año, el séptimo mes’”.