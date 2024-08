El Evangelio de hoy, viernes 16 de agosto: ”Estableceré contigo una alianza eterna”

Lectura de hoy viernes 16 de agosto

“El Señor me habló y me dijo: ‘Hijo de hombre, dale a conocer a Jerusalén sus pecados. Dile de mi parte: La patria en que naciste es el país de Canaán. Tu padre era un amorreo y tu madre una hitita. El día en que naciste no te cortaron el ombligo, ni te bañaron, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie tuvo compasión de ti para brindarte alguno de estos servicios y quedaste tirada en pleno campo, porque causabas repugnancia el día en que naciste. Yo pasé a tu lado, te vi revolcándote en tu sangre y te dije, cuando estabas toda ensangrentada: Vive y crece como la hierba del campo. Tú creciste, te desarrollaste y te hiciste mujer’”.