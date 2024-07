Evangelio de hoy 5 de julio: “Él se levantó y lo siguió”

Lecturas del viernes 5 de julio de 2024

“Convertiré en duelo las fiestas de ustedes y en gemidos, sus canciones. Haré que todos se vistan de sayal y se rapen por completo la cabeza . Ese día será como de luto por el hijo único y su final será de llanto y amargura. Días vendrán, dice el Señor ,en que les haré sentir hambre, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Entonces andarán errantes de norte a sur y de oriente a poniente buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán”.

“Te busco de todo corazón, no consientas que me desvíe de tus mandamientos”.

Evangelio del jueves 4 de julio de 2024

“Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ‘¿Por qué su Maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: ‘No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa: Yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores’”.