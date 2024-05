Oración al arcángel Barachiel para pedir abundancia y prosperidad

Sin embargo, también es un santo al que se le relaciona con prosperidad y abundancia. En su libro The Everything Guide to Angels: Discover the Wisdom and Healing Power of the Angelic Kingdom, la autora Karen Paolino, indica que el arcángel Barachiel es el ángel de la buena fortuna y asistirá a las personas para que puedan recibir los regalos de la abundancia.