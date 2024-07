Evangelio de hoy miércoles 17 de julio: “Te doy gracias, Padre”

El Evangelio trae un mensaje acerca de la forma como las personas juzgan esas situaciones en las cuales no parece ser clara la presencia de Dios, cuando el sendero no se presenta fácil.

Lectura del miércoles 17 de julio

“Esto dice el Señor: ‘¡Ay de Asiria, vara de mi ira!¡Mi furor es bastón entre sus manos!’ Lo envío contra una nación impía, lo mando contra el pueblo que provoca mi cólera ,para saquearlo y despojarlo, para hollarlo como barro de las calles. Pero él no lo entiende así, no es eso lo que piensa en su corazón, sino exterminar, aniquilar naciones numerosas”.

“Porque se decía: ‘Con la fuerza de mi mano lo he hecho, con mi saber, porque soy inteligente. He borrado las fronteras de las naciones, he saqueado sus tesoros y, como un héroe, he destronado a sus señores. Mi mano ha alcanzado a las riquezas de los pueblos, como si fueran un nido; como quien recoge huevos abandonados, recogí toda su tierra. Ninguno batió el ala, ninguno abrió el pico para piar’”.