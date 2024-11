La hierba medicinal que se puede consumir para generar colágeno y aliviar el dolor en las rodillas

En este contexto, la presencia de colágeno juega un papel clave en la fortaleza de los huesos, ya que no están formados solo por calcio y fósforo, sino también por una matriz de colágeno que les proporciona estructura, flexibilidad y resistencia. El colágeno forma una red de fibras que ofrece soporte y mantiene la integridad de los huesos, permitiéndoles ser lo suficientemente fuertes como para evitar fracturas, pero flexibles al mismo tiempo.

Sin embargo, a medida que se envejece, la producción de esta proteína disminuye, lo que puede ocasionar problemas de salud. Para contrarrestar esta pérdida, es importante adoptar buenos hábitos, como una alimentación rica en vitamina C y aminoácidos.

¿Por qué el orégano ayuda a generar colágeno?

El orégano es un ingrediente común en la vida diaria de muchas personas, pero es mucho más beneficioso de lo que se cree, ya que posee propiedades medicinales que pueden beneficiar la salud de la piel, los huesos y las articulaciones. Aunque el orégano no contiene colágeno en sí mismo, favorece su producción y contribuye a la salud general de los tejidos conectivos gracias a su contenido de nutrientes y compuestos activos.

Según el portal Mejor con Salud, el orégano es ideal para aliviar el dolor articular debido a una sustancia llamada beta-cariofilina (E-BCP), que reduce la inflamación excesiva y ofrece un efecto analgésico, aliviando así el dolor en las articulaciones. Además, el orégano es rico en vitamina C, uno de los nutrientes más importantes para la síntesis de colágeno. Esta vitamina es necesaria para la hidroxilación de los aminoácidos, principalmente prolina y lisina, que forman el colágeno. Aunque no es la principal fuente de vitamina C en la dieta, el orégano contiene cantidades pequeñas pero significativas de este nutriente.