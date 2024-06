Posturas de yoga para adelgazar fácilmente desde su casa. Anímese a realizar esta sencilla rutina

Yoga para bajar de peso

Pese a que es bueno practicar con frecuencia este tipo de rutina, no hay que olvidar que hay que dejar un día a la semana para que el cuerpo descanse y no se sature. Además, se aconseja combinar esta técnica con una serie de actividades cardiovasculares como caminar o correr.

Según un estudio publicado en Yoga in Prevention and Therapy, dicha disciplina puede ayudar a bajar de peso gracias al cambio en el estilo de vida que este significa para la persona que lo realiza, así como una mejor en la alimentación y la resistencia en cada uno de los músculos.