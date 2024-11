La semilla que le ayudará a recuperar el sueño

Poder tener una noche de sueño reparador no tiene precio, por lo que las propiedades de una semilla saludable se hacen imprescindibles.

La razón por la que las semillas de calabaza ayudan a mejorar el sueño

Estas semillas mejoran el descanso, gracias a su composición rica en triptófano , magnesio y zinc. Un estudio publicado en la revista Journal of Research in Medical Sciences , indicó que el magnesio puede tener un efecto positivo sobre la calidad del sueño, especialmente en personas con deficiencias en este mineral.

Por otra parte, un estudio publicado en The Journal of Steroid Biochemestry and Molecular Biology, mostró que los fitosteroles que contienen estas semillas ayudan a equilibrar las hormonas, lo cual es básico para mantener el ciclo de sueño adecuado.