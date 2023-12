Vinagre y sal para eliminar las malas energías: así se debe usar

Desde la antigüedad, la sal no solo da sabor a las comidas, sino que se le reconoce como un elemento purificador y muy usado en rituales de este tipo y baños para atraer la buena suerte, así como para llamar la prosperidad y la protección.

Otro truco para alejar la negatividad

Es importante tener claro que infusionar no es lo mismo que hervir. Para infusionar se requiere tener primero el agua a temperatura elevada, ya casi a punto de hervor, y luego incorporar las flores y hojas y dejarlas reposar por cinco minutos, después retirarlas y guardar el agua de flores. Lo ideal es usarla al día siguiente para realizar la limpieza en el hogar y regar las plantas.

Este ritual parece sencillo, pero las propiedades de las flores y las hojas sirven para romper y despejar las malas energías, si no se tienen todas no hay problema, pero es importante procurar que no falte la canela, la manzanilla ni las hojas de naranjo, las cuales son clave para este ritual.