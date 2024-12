“Con la sangre de los colombianos no se juega”: Robledo por tropas de EE. UU.

“Militares es sangre, es guerra (...) ¿Qué vienen a hacer? No sabemos, no le han dado la cara al país. Vienen a lo que se le antoje a Estados Unidos. No me vengan a decir que el Gobierno norteamericano le pide permiso al Gobierno colombiano”, enfatizó.

“No nos viene el doctor Duque a jugar a la guerra aquí, no. Con la sangre de los colombianos no se juega, no tenemos por qué aceptar ese tipo de conductas que son abiertamente inconstitucionales”, complementó.

Además, dijo que solo en el Pentágono y en la Casa Blanca se puede saber qué tiene pensado el Gobierno de Estados Unidos con sus tropas en Colombia.