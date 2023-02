Confidenciales Abelardo de la Espriella devuelve el esquema de seguridad de la UNP y le hace una advertencia al Gobierno Petro

El abogado Abelardo de la Espriella le envió una carta al director de la UNP, Augusto Rodríguez, en la que le notificó que devolverá el esquema de seguridad asignado por el Estado.

“He tenido conocimiento referente a que, debido a mi condición de opositor, la intención del actual Gobierno es retirarme el esquema de seguridad que me fue asignado hace ya un tiempo por la entidad a su cargo. Si bien la entrevista a la que he sido citado para la revisión de las condiciones de riesgo que tengo como protegido es un trámite común y regulado por los parámetros legales, en mi caso particular y en este momento político coyuntural, se constituye en la excusa “perfecta” para despojarme de la seguridad a la que a todas luces tengo derecho. No me prestaré para esa farsa en la que se busca castigar mi condición de opositor”, dice la carta enviada a Rodríguez.

De la Espriella agrega: “Es menester recordar que siempre he hecho uso adecuado del esquema de seguridad asignado y que jamás he pretendido ser una carga para el Estado, por lo cual no acepté, en su momento, la asignación de varios vehículos blindados, precisamente para no generar más erogaciones al erario”.

Y concluye: “A pesar de tener un departamento de seguridad propio, siempre consideré que al contar en el equipo con miembros de la institucionalidad el nivel de riesgo disminuía. Tener que demostrar a estas alturas que corro un peligro latente, cierto e inminente en mi seguridad, es un absurdo con el cual no pienso contemporizar, simple y sencillamente porque la dignidad no se negocia. Como consecuencia del “teatrillo” que se pretende montar, he decidido devolver el esquema de seguridad asignado, dejando constancia de que responsabilizo al Gobierno Nacional de cualquier atentado o situación lesiva para mi integridad física que en el futuro se presente en Colombia”.