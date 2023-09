Alfredo Varela, ¿al fin qué?

Hace algunos días, Agmeth Escaf aseguró que Alfredo Varela era el candidato del Pacto Histórico a la Gobernación del Atlántico, incluso “por orden del presidente”. Sin embargo, en los últimos días, varias personas han llamado a SEMANA, supuestamente en nombre de Varela, y han asegurado que el candidato no es la ficha del petrismo y que quiere que eso quede claro.

Pero él no lo ha dicho en público. Lo que sí sigue tomando fuerza es que busca un acuerdo político con Álex Char, que ya es virtualmente el próximo alcalde de Barranquilla. El que está en la mitad es Eduardo Verano de la Rosa, quien se ha quedado esperando el apoyo público de Char en su carrera por la Gobernación. Quién sabe qué hará Char, que, tras la captura de su hermano, querrá ser más prudente. Tal vez no apoye a ninguno en público. Así no interfiere en la suerte del candidato del Gobierno.