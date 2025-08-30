CONFIDENCIALES

Así celebró Armando Benedetti su cumpleaños en un prestigioso hotel de Bogotá. Estos fueron los invitados

En medio de la rumba, que se extendió hasta las dos de la madrugada, varios políticos rumoraron que todo indica que Benedetti tiene la intención de aspirar en un futuro a la alcaldía de Barranquilla.

30 de agosto de 2025, 7:34 a. m.