Así celebró Armando Benedetti su cumpleaños en un prestigioso hotel de Bogotá. Estos fueron los invitados

En medio de la rumba, que se extendió hasta las dos de la madrugada, varios políticos rumoraron que todo indica que Benedetti tiene la intención de aspirar en un futuro a la alcaldía de Barranquilla.

Redacción Confidenciales
30 de agosto de 2025, 7:34 a. m.
Nicolás Petro se extrañó del silencio de Armando Benedetti, que en los audios con Laura Sarabia habla de 15.000 millones de pesos en la campaña. Dice que ni su papá ni el gerente de la campaña sabían de los dineros que recibieron él y Daysuris de Santander Lopesierra y del hijo del Turco Hilsaca. Pero no comenta nada en el caso del empresario Euclides Torres. Se mostró dolido porque no le permitieron asistir a cumpleaños de Antonella, su hermana, con su pareja, Laura Ojeda.
Armando Benedetti. | Foto: Daniel reina romero-semana

Este viernes, el ministro del Interior, Armando Benedetti, celebró su cumpleaños 58 en una fiesta donde convocó al poder político en el prestigioso hotel Grand Hyatt en Bogotá. Estuvieron invitados el presidente Petro, el procurador Gregorio Eljach, el contralor Carlos Hernán Rodríguez y John McNamara, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, entre otros. También invitaron a congresistas de la coalición de gobierno y a los presidentes del Senado, Lidio García, y de la Cámara, Julián López.

La fiesta fue organizada por Benedetti y su esposa, Adelina Guerrero, pero buena parte de los invitados fueron confirmados por la directora del Dapre, Angie Rodríguez, amiga del ministro. La fiesta fue amenizada por el Mono Zabaleta, Vetto Galvez, Son Callejero, el rey vallenato Fernando Rangel, entre otros. En medio de la rumba, que se extendió hasta las dos de la madrugada, varios políticos rumoraron que todo indica que Benedetti tiene la intención de aspirar en un futuro a la alcaldía de Barranquilla.

