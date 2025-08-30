CONFIDENCIALES
Así celebró Armando Benedetti su cumpleaños en un prestigioso hotel de Bogotá. Estos fueron los invitados
Este viernes, el ministro del Interior, Armando Benedetti, celebró su cumpleaños 58 en una fiesta donde convocó al poder político en el prestigioso hotel Grand Hyatt en Bogotá. Estuvieron invitados el presidente Petro, el procurador Gregorio Eljach, el contralor Carlos Hernán Rodríguez y John McNamara, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, entre otros. También invitaron a congresistas de la coalición de gobierno y a los presidentes del Senado, Lidio García, y de la Cámara, Julián López.
La fiesta fue organizada por Benedetti y su esposa, Adelina Guerrero, pero buena parte de los invitados fueron confirmados por la directora del Dapre, Angie Rodríguez, amiga del ministro. La fiesta fue amenizada por el Mono Zabaleta, Vetto Galvez, Son Callejero, el rey vallenato Fernando Rangel, entre otros. En medio de la rumba, que se extendió hasta las dos de la madrugada, varios políticos rumoraron que todo indica que Benedetti tiene la intención de aspirar en un futuro a la alcaldía de Barranquilla.