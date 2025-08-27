Suscribirse

Gustavo Petro convocó a las bancadas de Senado y Cámara del Pacto Histórico y a Comunes a la Casa de Nariño: esta sería la razón

La cita estaba programada para las 2:00 de la tarde. Asisten las cabezas principales de los movimientos sociales.

Redacción Semana
27 de agosto de 2025, 7:29 p. m.
El presidente, Gustavo Petro, en alocución desde la Casa de Nariño, en Bogotá, el 3 de junio de 2025
El presidente Gustavo Petro. | Foto: Andrea Puentes - Presidencia de Colombia

El presidente Gustavo Petro convocó a las bancadas del Senado y la Cámara del Pacto Histórico y el Partido Comunes a una reunión en la Casa de Nariño.

El encuentro estaba previsto para las 2:00 p. m. de este miércoles 27 de agosto, pero se espera que inicie a las 3:00 p. m.

SEMANA confirmó que, además de los congresistas de los partidos políticos que integran el Pacto Histórico, en la Casa de Nariño hacen presencia los directores de las colectividades y las cabezas principales de los movimientos sociales, entre ellos, el sector indígena y la minga social.

La citación la realizó la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, quien invitó a cada congresista a la reunión. Y les informó que el ingreso era por la Puerta Blanca, ubicada sobre la Carrera Séptima, donde no está presente la prensa.

Los congresistas desconocen las razones de la convocatoria en la que también participará el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Sin embargo, no descartan que el presidente Gustavo Petro los convoque nuevamente a la unión y les llame la atención por los constantes enfrentamientos entre la izquierda de cara al 2026.

Uno de los temas que seguramente saldrá en esa reunión es la urgencia que tiene el Pacto Histórico para la disolución de sus personerías jurídicas y la consecución de un solo partido político que les permita competir con una gran lista cerrada al Senado el próximo año. Hoy la decisión está en manos del Consejo Nacional Electoral.

