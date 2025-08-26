Otra garrotera en el Pacto Histórico. Director de UNGRD, Carlos Carrillo, y el congresista Alejandro Ocampo se sacan los trapos al sol: “Haragán”

En el Pacto Histórico, la coalición política que respalda al presidente Gustavo Petro, algo está ocurriendo al interior, pues se han registrado varios enfrentamientos entre sus miembros.

El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, un funcionario que habla sin tapujos, sostuvo este martes, 26 de agosto, un enfrentamiento con el congresista Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico.

La historia empezó cuando Ocampo escribió un mensaje en sus redes sociales respaldando al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien anunció su precandidatura presidencial por el petrismo, pero dejó al descubierto la posibilidad de que su hoja de vida sea rechazada en el Pacto Histórico porque está imputado judicialmente.

“Vamos a recetear la política con Daniel Quintero”, escribió Ocampo como respaldo al líder paisa.

En la consulta interna del Pacto Histórico participarían Alí Bantú, Susana Muhamad, Gloria Inés Flórez, María José Pizarro, Daniel Quintero, Carolina Corcho y Gustavo Bolívar. También la exministra Gloria Inés Ramírez. | Foto: RED SOCIAL X @QUINTEROCALLE

Carlos Carrillo, quien sostiene profundas diferencias con Quintero, reaccionó: “Los burros se buscan para rascarse”, manifestó en X.

El mensaje molestó a Ocampo, quien no dudó en responder por la misma tribuna.

“¿Tu papá Robledo te ordenó que me escribieras eso, o es parte del mucho tiempo libre que te queda por dedicarte a no hacer nada, a no solucionar nada, y a estar más pendiente del Twitter que de las emergencias y las comunidades que pasan necesidades? ¿No ha pensado en ‘trabajar’ en vez de estar bobiando todo el día?”, preguntó el congresista.

Carrillo, por su parte, no se quedó callado y reaccionó.

“Usted es el ejemplo perfecto del embuchado que es la lista cerrada, un ejemplo del dussanismo acomodado a punta de trampas internas. Les regalan la curul y no sirven ni siquiera para defender al Gobierno del presidente que los hizo elegir, rémoras de la política buscando solo su propio beneficio”, destacó el funcionario del Gobierno Petro.

Esto fue lo que dijo el exmandatario. | Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: API

El parlamentario Ocampo expresó a renglón seguido: “(Risas) Nunca vas a dejar de ser chismoso y bobito. Al país le consta que yo me levanto a las 5:00 a.m. a defender el Gobierno, mientras usted se despierta enguayabado a las 9:00 a.m. a atacar los funcionarios del gobierno de Petro, que son tus compañeros. Fuera de eso sos un haragán, no trabaja, no aporta, no soluciona nada. El embuchado es usted que en 2002 no votó por el Pacto Histórico, en 2023 no votó por el Pacto Histórico, que lo nombran para trabajar y no hace nada”.

Carlos Carrillo, director de la UNGRD | Foto: Transmisión Youtube

Y remató Ocampo: “Fuera de no ayudar al Pacto Histórico, lo nombran en el Gobierno del Pacto y lo que hace es nombrar al sobrino del Senador Iván Name en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo”.

La aspiración de Daniel Quintero a la candidatura única a la Presidencia por el Pacto Histórico generó todo un terremoto en la izquierda. La actriz Margarita Rosa de Francisco, la exministra Susana Muhamad, el congresista Gabriel Becerra, entre otros, cuestionaron el aterrizaje del político paisa por la imputación judicial que tiene en su contra por presunta corrupción.

Quintero advirtió en SEMANA este martes que si, finalmente, lo vetan en el Pacto Histórico, “ahí sí le toca a uno parase duro”.