Gustavo Bolívar se refirió a los conflictos en la asamblea de la Colombia Humana: “Se convirtió en un partido del siglo pasado”

El precandidato presidencial Gustavo Bolívar se pronunció en la noche de este martes, 26 de agosto, sobre los ‘conflictos’ en la asamblea de la Colombia Humana.

“Colombia Humana se convirtió en un Partido del siglo pasado, un partido con prácticas de la vieja política, donde manda quien tenga para llenar varios buses con delegados. Un partido donde no se garantiza la participación amplia y generosa de sus militantes, en su mayoría, los nobles cargaladrillos de siempre“, dijo inicialmente en su cuenta de X.

El exdirector de Prosperidad Social se refirió puntualmente ante un video que se dio a conocer en las últimas horas donde muestran a militantes del partido entre gritos y empujones.

“Restringir la democracia para sacar ventajas o avalar solo a los amigos de los directivos, es de una miopía y torpeza enormes. No se puede tener cálculos políticos entre amigos”, detalló.

Colombia Humana se convirtió en un Partido del siglo pasado, un partido con prácticas de la vieja política, donde manda quien tenga para llenar varios buses con delegados. Un partido donde no se garantiza la participación amplia y generosa de sus militantes, en su mayoría, los… — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) August 27, 2025

Y agregó: “No se pueden crear elites privilegiadas en un partido que se dice democrático. No se puede pisotear los derechos de nadie y menos si nos hacemos llamar rimbombantemente ‘defensores de derechos humanos’“, afirmó.

Además, el precandidato presidencial aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a quienes participaron de dicha asamblea en Manizales, que se habría salido de control.

Este fue el enfrentamiento que se presentó en la sede de Colombia Humana ubicada en Manizales. | Foto: Captura en pantalla video de @PactoUK

“No solo porque suena tramposo e inhumano, sino porque desanima a las bases a participar. Sin bases no se puede construir un edificio”, mencionó Bolívar.

Así mismo, el aspirante a la presidencia de Colombia, quien además también hace parte de este partido, fue enfático en que este tipo de situaciones no pueden ocurrir entre ellos mismo o de lo contraria podría tener consecuencias severas.

“Espero se corrijan esos errores o estaremos asistiendo al final del partido que ilusionó a todo un país", puntualizó Gustavo Bolívar.