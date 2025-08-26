Gustavo Petro no ocultó su molestia por conflictos en la asamblea de la Colombia Humana: “No debe mandar un grupillo”

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre los “conflictos” que se registraron entre militantes de la Colombia Humana en su más reciente asamblea nacional.

En el mensaje, el jefe de Estado no ocultó su molestia y lanzó una fuerte pulla: “Colombia Humana no se hizo para pertenecer a una persona, sino al pueblo. Para que ello sea posible no debe mandar un grupillo, como en los partidos de los oligarcas”.

“Colombia Humana se abre al pensamiento y a todas las sensibilidades de la población, si no, pierde el sentido de la democracia y la libertad”, avanzó el mandatario.

Además, expresó: “Los partidos y movimientos son simples instrumentos del pueblo, no son un fin en sí mismo, es medio, no fin”.

Presidente Gustavo Petro. | Foto: Foto tomada de la transmisión de la Presidencia

Petro también insistió: “Necesito cuadros que sepan dirigir al pueblo y gobernar, y no burócratas esperando engullirse el Estado”.

La postura del jefe de Estado se dio luego de un trino que publicó su exembajador en México, Álvaro Moisés Ninco Daza.

“En este momento, una arbitrariedad ocurre en la Asamblea Nacional Extraordinaria del Movimiento Colombia Humana, donde solo se permitió hablar a algunas precandidaturas al Senado”, dijo.

Moisés Ninco Daza. | Foto: @MoisesAlvaro_

Y dio detalles de la asamblea de la Colombia Humana: “No fue una asamblea, sino una reunión de un sector del órgano político administrativo transmitida al público: un abuso de poder presenciado en vivo. Además, añadieron elementos en una pregunta que no fue socializada con antelación a la militancia y que brinda carta blanca a que esta arbitrariedad continúe”.

“La lógica es peligrosa: el partido reemplaza a la sociedad, el comité central reemplaza al partido y al objetivo principal de la consulta del Pacto, la democracia interna. Un grave error”, anotó.

Por último, dijo: “Muy triste ver en lo que se convierte nuestro amado movimiento. Ya que se cercenó la posibilidad de que las y los precandidatos nos expresáramos. Me expreso públicamente al respecto”.

A su turno, también fijó su postura el precandidato del Pacto Histórico Gustavo Bolívar: “Lo que hace la ambición personal. Arruinar los sueños de democracia del movimiento más grande de Colombia”.

Finalmente, esta semana se conoció una pelea que se habría registrado entre varios militantes de Manizales, en el que se aprecia cómo una mujer expulsa a otra a empujones y gritos de su vivienda, en la que habrían realizado una asamblea de la Colombia Humana a puerta cerrada.

¡Indignante! 😡 En Manizales, pre candidato Fernando García y su esposa hicieron la “asamblea” de @ColombiaHumana_ en su casa, cerrada y amañada, agredieron a la delegada Martha Tobón que defendia sus derechos. 🚫 traicionaron la democracia de la militancia. @GustavoBolivar pic.twitter.com/Y0iOFkmpaQ — Pacto Histórico Reino Unido (@PactoUK) August 25, 2025