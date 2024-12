Magma Global hizo una encuesta en Estados Unidos para ver cómo cambiaría la vida si la cuarentena terminara el 15 de junio. Resultados: 1) El 42,5 por ciento de los encuestados no piensa viajar al exterior mientras no haya una vacuna. Eso es un mínimo de 18 meses. 2) A un restaurante, solo el 27 por ciento iría inmediatamente después de la apertura. El 35 por ciento de los encuestados esperaría uno o dos meses más. 3) A estadios y eventos deportivos, el 27,7 por ciento no piensa ir si no hay una vacuna. 4) A conciertos, el 32 por ciento tampoco lo hará por la misma razón. 5) El 60,6 por ciento nunca volverá a montarse en un crucero. Y el 26,3 solo lo hará cuando haya una vacuna. Eso sumado da el 86,9. Gravísimo para Cartagena.