Catherine Juvinao denuncia que están estafando a su nombre a través de una cuenta falsa de TikTok, ¿qué están pidiendo?

“Al parecer, gente inescrupulosa ha creado una cuenta mía en TikTok, diciendo que es mi cuenta secundaria. Es @cathyjuvinao1. Por supuesto que esa no es mi cuenta. Les están escribiendo a varios de ustedes por mensaje directo, metiéndoles conversación y les terminan hablando dizque de unas inversiones en Bitcoins”, advirtió la congresista.

“Siempre he aconsejado a todo el mundo que no dependa de una o dos inversiones porque probar más opciones traerá un enorme aumento de ingresos. (...) He estado comercializando criptomonedas con una empresa profesional y es bastante rentable, así que decidí compartir este gran conocimiento sobre ingresos pasivos con otros. ¿Has intentado ingresar a Bitcoin antes?”, se lee en uno de los chats de la cuenta falsa con un usuario de TikTok.