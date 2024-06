Comité de Huelga del Ministerio del Trabajo asegura que el Gobierno dejó esperando a los sindicatos para mesa de diálogo

El Comité de Huelga del Ministerio del Trabajo asegura que la ministra Gloria Inés Ramírez no ha asistido a las reuniones de la mesa de diálogo entre la cartera y los sindicatos que entraron en paro dentro de ese despacho.

Las partes tenían una cita el pasado viernes (14 de junio) pero a esta asistieron delegados de la ministra Ramírez, mas no la funcionaria en propiedad, quien para ese momento estaba en el Congreso para el debate definitivo de la reforma pensional. Justamente, ese mismo día el Gobierno consiguió la aprobación del texto.

MinTrabajo prometió bonificación a sindicatos, pero no gestionó presupuesto. La papa caliente del llamado a huelga en la cartera

Contexto: MinTrabajo prometió bonificación a sindicatos, pero no gestionó presupuesto. La papa caliente del llamado a huelga en la cartera

Los funcionarios sindicalizados de ese despacho le propusieron al Ministerio continuar las conversaciones para este lunes 17 de junio reclamando que fuera la propia ministra Ramírez quien se presentara en la cita, pero su propuesta no fue escuchada y estos aseguran que ni la ministra ni sus delegados asistieron.

El Comité de Huelga aseguró en un comunicado que estos no hicieron presencia en el recinto, lo que dificulta aún más los acercamientos entre el Gobierno y los funcionarios públicos que entraron en cese de actividades desde el 31 de mayo.

“En virtud de la negativa por parte de la administración, el Comité de Huelga del Ministerio del Trabajo propuso a la administración continuar la mesa de Diálogo Social Franco y Permanente, para el día diecisiete (17) de junio de 2024 a las 8:00 a.m. (...) Siendo las 8:45 a.m., los representantes de la administración no hicieron presencia ni la ministra”, detalló el Comité en un comunicado.