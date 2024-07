COP16, bajo el desorden

A tres meses de la COP16 en Cali, la organización no pinta bien. SEMANA conoció que el número de figuras internacionales inscritas es mínimo y la inscripción va hasta el 15 de septiembre. La convocatoria no ha sido exitosa y la publicidad internacional no ha sido la mejor. Algunas delegaciones internacionales han dejado claro que no conocen la agenda y no tienen certeza sobre dónde se hospedarán los conferencistas. Ante un evento de tal magnitud, los invitados extranjeros se organizan con meses de anticipación. La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y el canciller, Luis Gilberto Murillo, tienen la responsabilidad del evento más importante en los últimos años en Colombia.