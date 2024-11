El escándalo que se armó por cuenta de la iniciativa del Alcalde de Medellín de traer médicos cubanos para ayudar a cubrir el déficit de talento humano no tiene fundamento. Lo que el país necesita son médicos intensivistas con formación y entrenamiento para manejar las ucis. El perfil de los médicos cubanos es totalmente diferente. En su gran mayoría son generalistas formados en el modelo de medicina básica de familia. Por lo tanto el problema no es el sesgo político que se le ha dado, sino la incompatibilidad entre el servicio ofrecido y el requerido. El gran déficit del país en la actualidad no es de médicos de familia sino de intensivistas y por otro lado de personal auxiliar de enfermería.