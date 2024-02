¿Cuándo le empezó la apendicitis al alcalde Carlos Fernando Galán? El mandatario revela los síntomas que tuvo

El alcalde contó en el mensaje que la molestia le empezó el sábado por la noche: “un dolor que yo pensé que no era nada así especial, me continuó el domingo”.

Pero el mismo alcalde sintió que el dolor seguía el domingo y para este lunes se intensificó “y entonces mi esposa me dijo: ‘no, arranque ya para la clínica para que le hagan un examen porque no es normal eso’. Y efectivamente me diagnosticaron con apendicitis, me operaron, y todo va bien”.