Desde mayo de 2023 habían demandado decreto que designa a Verónica Alcocer como embajadora

En la demanda, Rojas manifestaba de manera clara y tajante que “Verónica Alcocer, nombrada y/o designada mediante el Decreto 0035 del 12 de enero, como embajadora en misión especial, no se posesionó, no tiene vínculo alguno con la administración pública (ya sea mediante contrato o convenio), esto es, no es servidora pública nacional, no es empleada pública, no es un tercero que presta servicios públicos en calidad de prestación de servicios mediante contratos OPS, es la esposa del Presidente de la República, pero esa sola condición no le confiere de manera alguna el carácter de servidor público”.