Confidenciales
El director de la Policía Nacional, general William Rincón, participó en la Asamblea General de la Interpol, en Marrakech
Colombia llega a la Asamblea con un compromiso renovado por la seguridad internacional y con la intención de seguir cooperando.
Durante su participación en la 93 Asamblea General de Interpol, el director de la Policía Nacional, general William Rincón, reafirmó el papel de Colombia como un actor clave en la lucha global contra el crimen organizado transnacional.
Como Director de la @PoliciaColombia, participo en la 93ª Asamblea General de @INTERPOL_HQ en Marrakech, Marruecos, junto a delegaciones de 172 países comprometidos con fortalecer la #CooperaciónInternacional y la contención decisiva del crimen organizado transnacional.— Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) November 25, 2025
Colombia… pic.twitter.com/JNf6piaVXf
Ante delegaciones de 172 países, el general destacó el trabajo coordinado entre cuerpos policiales del mundo y explicó que esa cooperación es la que ha permitido consolidar resultados determinantes contra redes criminales que operan más allá de las fronteras.
El general subrayó que los golpes al narcotráfico, las incautaciones que afectan las finanzas ilícitas y la desarticulación de estructuras logísticas son producto directo de una articulación “sólida, ágil y oportuna”.
También resaltó las capturas de cabecillas internacionales que han debilitado a organizaciones con presencia en varios continentes.
Rincón recordó que Colombia llega a esta Asamblea con un compromiso renovado por la seguridad internacional y con la intención de seguir fortaleciendo los canales de intercambio de información, el desarrollo de investigaciones conjuntas y la capacidad de respuesta frente a amenazas emergentes como el cibercrimen y las economías ilícitas.
Finalmente, el director envió un mensaje de reconocimiento a cada uniformado que contribuye a estos resultados, enfatizando que la cooperación global se sostiene en la dedicación y el profesionalismo de las policías del mundo.