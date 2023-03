Confidenciales El ELN no quiere dejar las armas

La construcción de la agenda de diálogo entre el Gobierno Petro y el ELN tuvo discusiones por varios temas, pero una de las más fuertes se presentó por el asunto de las armas. Resulta que la guerrilla no quiso plasmar en el acuerdo nada relacionado con la dejación y el Gobierno insistió en que debía quedar, pero la solución salomónica dejó más dudas que certezas. En el acuerdo quedó finalmente que “en el marco de las nuevas circunstancias generadas por este proceso, se construirá un acuerdo sobre las armas del ELN”. Esa frase no constituye compromiso alguno por parte de la guerrilla y, si el proceso sale adelante, podrían hacer conejo fácilmente, porque al no quedar por escrito no tiene validez, dicen los abogados. El caso es que el propio Otty Patiño confirmó que el tema de las armas es “lejano e incierto” para los elenos, pero dijo que la idea es que esa organización las deje, pues no pueden hacer política con el fusil al hombro. Es decir, el jefe negociador cree en la “voluntad” del ELN y está comprobado que en una negociación política no solo se sale adelante con palabras, sino con hechos.