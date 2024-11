El enredo económico con la Ley de Financiamiento

Esta semana, los ponentes de la ley de financiamiento asistieron a la Casa de Nariño para atender una invitación de Gustavo Petro, pero el mandatario se retrasó en su viaje a Chocó, donde revisó la situación invernal, y no se pudo dar el encuentro. La reunión fue reprogramada para el lunes 18 y allí podría darse un roce entre el mandatario y congresistas porque en el Legislativo tienen la tesis de que no se puede tramitar dicha ley si el presidente no ha expedido el decreto del Presupuesto General de la Nación. En la Casa de Nariño consideran que sí se puede hacer, por lo que el encuentro podría generar amplias discusiones. En todo caso, Mauricio Gómez Amín, Efraín Cepeda y Christian Garcés reiteraron que tampoco irán a la próxima cita.