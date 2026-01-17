CONFIDENCIALES

El error en que incurrió el Gobierno Petro en el proyecto para desligar el costo de la vivienda de la variación del salario mínimo

El decreto tuvo que ser corregido tras usar un índice equivocado para justificar cambios en el precio de la vivienda.

Redacción Semana
17 de enero de 2026, 7:00 a. m.
La forma del decreto del gobierno Petro generó ruido por una referencia errada a un indicador económico.
La forma del decreto del gobierno Petro generó ruido por una referencia errada a un indicador económico. Foto: Presidencia

El proyecto de decreto con el que el Gobierno busca desligar el costo de la vivienda social de la variación anual del salario mínimo, luego de que tomó la decisión de decretar un alza del 23 por ciento de ese indicador, no solo ha generado polémica por su contenido, sino también por su forma. Resulta que en la argumentación se hizo referencia al Icce del Dane como un indicador para hacer seguimiento al comportamiento de los costos de construcción de edificaciones y así tener otra forma para calcular las alzas de los precios de la vivienda. Sin embargo, el Icce no se refiere a eso, sino que en realidad es el Índice de Costos de las Campañas Electorales. El que mide el tema de construcción es el Icoced (Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones). Luego de que se hizo público el yerro, el texto fue modificado. ¿Será que a los técnicos del Gobierno los traicionó el subconsciente?

