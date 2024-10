El Gobierno no tiene confirmación sobre si Iván Márquez está vivo o muerto

SEMANA confirmó que el Gobierno no tiene información precisa que le permita concluir que Iván Márquez está vivo o muerto. El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, le dijo a este medio: “Me dijeron que el rumor de que había muerto es una especulación, fue la información exacta. No más. Una confirmación taxativa de que está vivo no la tengo, solo me dijeron que el rumor es especulación. Uno puede deducir que no es una afirmación, es una deducción de que está vivo”. Es decir, nadie lo ha visto, ni ha hablado con el jefe de la Segunda Marquetalia. La fuente, añadió Patiño, es confiable, pero no es oficial. No es de las disidencias, pero tiene acceso cercano al círculo de Márquez.