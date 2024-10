Hace un mes se desconoce el paradero de Iván Márquez, tras someterse a una cirugía. Gobierno Petro investiga supuesta muerte

Al menos no se tienen noticias de su paradero desde hace aproximadamente un mes cuando fue sometido a una riesgosa intervención quirúrgica en Caracas, Venezuela, el lugar a donde el subversivo huyó desde que se burló del proceso de paz que firmó el entonces presidente Juan Manuel Santos y las Farc.

Fuentes le confirmaron a SEMANA que algunos miembros de la mesa de negociación del Gobierno Petro con la Segunda Marquetalia, el grupo armado que lidera Iván Márquez, sabían de la cirugía desde septiembre pasado, pero hoy desconocen el resultado del procedimiento . Tampoco tienen noticias del paradero del principal narcotraficante de ese grupo que opera en zona limítrofe con Venezuela. En otras palabras, no se volvió a tener contacto con Márquez desde hace más de 30 días.

“Ojalá no sea cierto. Pero que de ser cierto, pues, debemos seguir empeñados en la paz con la Segunda Marquetalia. No, no sabemos nada. Pero si el caso es que ya falleció, vamos a continuarlo con las personas que ellos designen y, sobre todo, marcando los esfuerzos territoriales que ya están dando en Nariño, en Putumayo, el Vichada. Creo que eso es muy importante”, manifestó Otty Patiño, desde la COP16 en Cali.