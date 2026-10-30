El Papa León XIV podría votar por correo en las elecciones de Estados Unidos

Los medios norteamericanos han informado que el Papa León XIV, quien tiene nacionalidad estadounidense y está inscrito en el Estado de Illinois, votará en las elecciones conocidas como midterms, de los Estados Unidos.

¿Qué se elige en las Midterms en Estados Unidos?

El sumo Pontifice solicitó una boleta electoral por correo desde Ciudad del Vaticano el pasado 3 de octubre, según reportó NBC News. La oficina de Illinios aseguró que aún no ha recibido el sobre con el voto del papa de vuelta.

Las elecciones de Estados Unidos son una prueba de fuego para Donald Trump. El 3 de noviembre cerca de 250 millones de electores en Estados Unidos serán llamados a decidir la próxima mayoría en el Congreso, pero la puja es también un pulso sobre la popularidad y deseo de continuidad de las políticas de la Casa Blanca.