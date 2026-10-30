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El Papa León XIV podría votar por correo en las elecciones de Estados Unidos

Sería el primer pontifice en siglos en expresar su voto en una elección fuera del Vaticano.

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Redacción Semana
30 de octubre de 2026 a las 7:21 a. m.
El papa León XIV
El papa León XIV Foto: AP Photo/Emma Da Silva

Los medios norteamericanos han informado que el Papa León XIV, quien tiene nacionalidad estadounidense y está inscrito en el Estado de Illinois, votará en las elecciones conocidas como midterms, de los Estados Unidos.

Yvette Allen, de Celebration, Florida, hace ejercicio mientras sostiene un cartel de la elección de la junta escolar local frente a la biblioteca West Osceola Branch, durante la votación anticipada para las elecciones primarias de Florida en Celebration, Florida, el jueves 13 de agosto de 2026.
¿Qué se elige en las Midterms en Estados Unidos?

El sumo Pontifice solicitó una boleta electoral por correo desde Ciudad del Vaticano el pasado 3 de octubre, según reportó NBC News. La oficina de Illinios aseguró que aún no ha recibido el sobre con el voto del papa de vuelta.

Las elecciones de Estados Unidos son una prueba de fuego para Donald Trump. El 3 de noviembre cerca de 250 millones de electores en Estados Unidos serán llamados a decidir la próxima mayoría en el Congreso, pero la puja es también un pulso sobre la popularidad y deseo de continuidad de las políticas de la Casa Blanca.