El periplo del excanciller Álvaro Leyva por Oriente Medio. Busca llegar a la franja de Gaza

Desde que Álvaro Leyva dejó la Cancillería, no ha parado de viajar. Aunque algunos pensaron que se retiraría de los asuntos públicos, eso no ocurrió. Recientemente, en plena crisis en Venezuela tras el robo de las elecciones a Edmundo González, se reunió en dos oportunidades con Nicolás Maduro. Esta semana voló a Israel, según él, para contribuir a la búsqueda de la paz en Medio Oriente. Leyva ha dejado en claro que no viaja en representación del Gobierno. En Tel Aviv se encontró con personas que almuerzan con sus familias mientras cargan un fusil de largo alcance. Este viernes estuvo en Ramala. El objetivo de Leyva es llegar hasta la Franja de Gaza.