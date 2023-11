“En su delirio furioso sigue filtrando información falsa, a medias y malintencionada, de mis procesos”: Armando Benedetti a magistrada Cristina Lombana

Además, dijeron que en los otros cuatro procesos en contra de Benedetti, el exsenador argumentó su recusación por una supuesta “enemistad grave”, sin embargo, en ese caso la Sala no encontró mérito para apartarla de los procesos, toda vez que la causal no se configura.

“Todos los que ya están condenados por lo de Fonade dijeron que yo no tuve nada que ver. Entonces esto es pura baba, puro humo y puro show”, aseguró Benedetti tras su salida de la diligencia. El exsenador aseguró que cuando iba a poner de presente su situación de salud ante la togada, ella no le permitió hablar. “Le iba a decir y me gritó, me regañó, como en un colegio”, precisó.