Feroz ataque de Petro a Iván Name, lo acusó de “esconder” la reforma pensional por 13 meses y lo tildó de “egoísta social”

En la sanción que realizó el presidente de Colombia Gustavo Petro de su polémica reforma pensional, lanzó un feroz ataque en contra del presidente del Senado Iván Name, quien además fue salpicado por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (UNGRD), el cual tiene contra las cuerdas a varios funcionarios del Gobierno del llamado cambio.

En su discurso, el jefe de Estado, acusó abiertamente a Name de “esconder” por 13 meses el controversial proyecto en el Legislativo, tildándolo de “egoísta social”.

El presidente Gustavo Petro arremetió contra el presidente del Senado Iván Name, lo acusó de “codicioso” y de “esconder” por 13 meses el proyecto de ley de la reforma pensional y remató “temía que un nuevo gobierno progresista surgiera”. https://t.co/Lec0VeyxkE pic.twitter.com/GaFsper4cP

“Decía el expresidente Uribe, algo que no es cierto, que el fast-track que propongo, fast-track en inglés, significa trámite rápido. Que un trámite rápido, no como el de esta reforma pensional, que duró dos años en el Congreso, y que un egoísta social, un codicioso, escondió trece meses en la gaveta de su escritorio, usando un poder individual, un poder contra el pueblo, que temía que un nuevo gobierno progresista surgiera”, dijo Petro.

Y aseguró en la tarima de la Plaza de Bolívar: “Pues yo creo que el pueblo colombiano lo va a hacer surgir, que no se va a dejar derrotar en las urnas, porque ya esta bandera se levantó, ya la flecha fue lanzada, ya la ruta del cambio está trazada, y solo se necesita el pueblo constante para lograrlo más y más y más, hasta lograr la justicia social”.

Sin embargo, recientemente el presidente del Senado, Iván Name, envió un mensaje cuando está a punto de dejar esa dignidad. “Han sido más de 40 años dedicados al servicio público. Hoy, más que nunca, creo profundamente en la independencia de las instituciones y el respeto que cada una merece para así poder cumplir con su deber. Seguiré trabajando por el defensa del Congreso y cada uno de sus integrantes”, aseguró junto a un video en el que cuentan su trayectoria política.

La pieza audiovisual, narrada por otra persona, destaca que tiene más de 40 años de trayectoria y que ha sido diputado de Cundinamarca, concejal, representante a la Cámara por Bogotá y senador. “Este no es un Congreso genuflexo y que no está dispuesto a aceptar que del presidente de la República provenga una amenaza a la democracia” insistió Name.