Petro encendió la polémica al comparar la Selección Colombia con la primera línea, grupo que desató el caos en el estallido social

Una particular declaración dio el presidente de la República Gustavo Petro en medio de la sanción de la polémica reforma pensional, que fue aprobada con “jugadita” incluida por el Congreso.

Petro no ocultó su molestia por “triste” recibimiento a la Selección Colombia a su llegada a Bogotá: “No me gusta”

Contexto: Petro no ocultó su molestia por “triste” recibimiento a la Selección Colombia a su llegada a Bogotá: “No me gusta”

Y avanzó en su discurso: “Son jóvenes que en cierta forma son otra primera línea, en el esfuerzo físico, en la disciplina, en estar entrenando todos los días, en sacrificar indudablemente cosas, en tener ilusiones, de jóvenes se tienen muchísimas, a veces ilusiones que le vende a uno la televisión, tener el jet y viajar a Miami, y tener cualquier novia y descubrir después de que eso pasa, que ahí no estaba la ilusión, la ilusión está en otras intensidades menos futiles”.

“La emoción está, por ejemplo, en sentir el amor del pueblo, en sentir la fuerza popular, no todos lo sienten, pero es una forma, sentir el amor es una de las mayores intensidades, el amor no lo da solo una mujer, unos hijos, a veces toda una sociedad, a veces las sociedades futuras que uno no conoce hoy, logran colocar ese sentimiento que hace que una persona pueda ser feliz, hoy estamos felices aquí, tenemos por qué celebrar”, dijo el jefe de Estado.