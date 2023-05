Gobierno Petro, dispuesto a salvar como sea la mesada 14 de los integrantes de la fuerza pública retirados; es “justo” y “tiene rango constitucional”

El Gobierno del presidente Gustavo Petro le hizo un llamado este martes 9 de mayo al Consejo de Estado para que reviva la llamada mesada 14 para los miembros retirados de la Fuerza Pública, por el sacrificio con el que se entregaron a la patria.

La mesada 14 era un pago adicional a lo establecido por ley que recibían los miembros retirados de la Fuerza Pública. Actualmente, los trabajadores reciben 13 salarios al año, 12 correspondientes al pago de su sueldo y uno que proviene de las dos primeras que se pagan en junio y diciembre.

Sin embargo, hasta hace algunos meses, los miembros retirados de la Fuerza Pública tenían derecho a una mesada adicional.

Defendemos la mesada 14 de las asignaciones de retiro en la fuerza pública. pic.twitter.com/YzxuveEIC7 — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 9, 2023

No obstante, la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante providencia de 28 de julio de 2022, resolvió suspender de manera provisional el pago de esta mesada porque, al parecer, vulnera una de las reglas del artículo 48 constitucional, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2005.

La suspensión de este pago se dio por orden del Consejo de Estado

Por ello, el Ministerio de Defensa anunció ahora que insistirá en pedir que se permita hacer este pago, al considerar que “la Fuerza Pública es un régimen especial y, por consiguiente especial”.

“Si la decisión del honorable Consejo de Estado es dejar sin sustento legal la llamada mesada 14 a los integrantes de la Fuerza Pública, el Gobierno estudiará todas las salidas legales que eviten causar un perjuicio a los retirados de la Fuerza Pública, quien en gran cantidad por su edad y condiciones legales son sujetos de especial protección constitucional”, señala un comunicado del Ministerio de Defensa.

El Gobierno Nacional argumenta, además, que estos beneficios que reciben los miembros de la Fuerza Pública son no solo constitucionales, como ha indicado la Corte Constitucional, sino un “justo reconocimiento a su labor y sacrificio”.

Este mensaje fue apoyado directamente por el presidente Gustavo Petro, quien aseguró: “defendemos la mesada 14 de las asignaciones de retiro en la Fuerza Pública”.

La mesada 14 aplicaba para miembros pensionados de la Fuerza Pública - Foto: Ejército Nacional

Los argumentos del Consejo de Estado

Todo el proceso arrancó en octubre del 2018, cuando el despacho de la entonces consejera Sandra Lisset Ibarra admitió una demanda de nulidad simple contra esta mesada 14, y en auto de julio del 2021 suspendió provisionalmente los efectos de esta medida.

La norma fue suspendida por el Consejo de Estado, al encontrar que, presuntamente, vulnera una de las reglas del artículo 48 de la Constitución.

Dicho artículo fue reformado en el año 2005 y en él se establece que quienes sean pensionados a partir de dicho año, no podrán recibir más de 13 mesadas anuales.

El Congreso aprobó el Acto Legislativo 01 de 2005 - Foto: Guillermo Torres /Semana

“Se evidenció que su contenido, al parecer, vulnera una de las reglas del artículo 48 constitucional, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2005″, indicó el alto tribunal.

No obstante, el propio Consejo de Estado deja claro que el tema aún no está resuelto, pues el análisis aún no se ha hecho con la totalidad de los elementos materiales.

“Como el proceso apenas está en la etapa cautelar o inicial, en las mencionadas providencias sólo se realizó un análisis sumario, esto es, una valoración inaugural o preliminar, que comprendió un estudio inicial respecto de la legalidad del acto administrativo cuestionado, por lo tanto, será con la totalidad de los elementos materiales de la litis que se realizará un estudio integral de su legalidad en la respectiva sentencia.”, apuntó el tribunal.