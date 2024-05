“Las mentiras de Petro”: Las redes sociales estallan por publicación del presidente con foto de marchas en Pasto que sería de 2021

“ Miren cómo son las mentiras de Petro . Vean la foto que uso. Por favor replicar para que vean cómo engañan a Colombia”, señaló Luis Aníbal Rincón. En otro trino, con las mismas fotografías, escribió: “ Miren cómo Gustavo Petro no solo se apropió del #DiaDelTrabajador sino que pública imágenes que no corresponden a las fechas. Con ustedes la realidad de cómo engañan a su público ideologizado”.

“Esa bandera, que ahora dicen que está prohibida, que ahora dicen que no podemos sacarla, que es un pecado. El movimiento político que alzo esa bandera después de que habían asesinado a Carlos Pizarro unos días antes. (...) No, señores de la oligarquía, esa bandera no se guarda, no se esconde. Esa bandera se levanta y va a continuar levantada”, dijo Petro en su discurso.