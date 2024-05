Presidente Petro atacó la histórica movilización en su contra del 21 de abril: “Constituyeron la marcha de la muerte”

Pese a la histórica movilización que se registró en contra del Gobierno nacional el pasado 21 de abril, cuando se llenaron la Plaza de Bolívar y otras zonas del país, con miles de cuidados, el presidente de la República Gustavo Petro atacó esa marcha.

En la declaración que dio el mandatario colombiano este 1 de mayo, en el Día Internacional de los Trabajadores, el jefe de Estado arremetió desconociendo los reclamos de la ciudadanía contra sus polémicas reformas sociales.

“Se han quedado afuera de la realidad y ya no reconocen lo que significó el mensaje popular en las elecciones del año 2022. ¿No se dan cuenta? Llegaron aquí pensando que esas elecciones no existían, que no existía el presidente de la República o algo peor”, sostuvo Gustavo Petro.

Y agregó en su intervención: “Pensaron que llegando aquí a esta Plaza de Bolívar, cuna de la libertad, se ponían a gritar como si hubiese la gran cosa y había que tumbar al presidente de la República o que el presidente de la República se tenía que morir en uno de sus ataúdes”.

Discurso del presidente Gustavo Petro, Plaza de Bolívar, 1 de mayo, Día del Trabajo. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

“La situación entonces sí varió y es de lo que quería finalmente conversar con ustedes. Porque los que llegaron aquí no llegaron a decir, vamos a dialogar, compañero presidente, como dicen ustedes. No dijeron, allá usted, aquí nosotros, pero estas son nuestras propuestas, no, señores. No llegaron a decir, ustedes están equivocados en este y en este otro punto y se podría mejorar con este y este otro punto, no”, expresó el mandatario colombiano.

También dijo: “Llegaron fue a decir que el presidente de Colombia se tenía que ir porque no es de ellos o se tenía que morir y por eso trajeron los ataúdes. Constituyeron la marcha de los ataúdes, la marcha de la muerte en Colombia”.

Plaza de Bolívar en el discurso del presidente Gustavo Petro, 1 de mayo. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Por eso, ¿qué les va a interesar que hayan fusilado a 6.402 jóvenes los gobernantes que ellos aplauden? ¿Qué les va a interesar que hayan cogido presos a 3.000 jovencitos por decir que querían un mejor futuro si ellos simplemente aplauden a sus gobernantes sólo por el hecho de que maten y maten y maten más gente? La marcha de la muerte hoy es respondida. Ustedes la han respondido. ¡Esta es nuestra respuesta!”, anotó el jefe de Estado.

Y avanzó en su tesis: “¡Esta es nuestra respuesta! Es una respuesta de la vida, pero firme. No tenemos miedo. Entre más nos reten a la confrontación, más alegría nos da. No vamos a retroceder. La historia de Colombia ha cambiado definitivamente y no tiene reversa. Y esta es la demostración popular de esa decisión. ¡Vamos por el camino del cambio!”.

Marchas 1 de mayo, Día del Trabajo, presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

En ese mismo escenario, el presidente Gustavo Petro volvió a arremeter contra el expresidente Álvaro Uribe, al afirmar que “se equivocó de cabo a rabo” en sus políticas en relación con los trabajadores y sus horarios, además de las condiciones debido a que muchos trabajan hasta “la 1:00 a. m.”, durante su discurso en la marcha de este 1 de mayo.

“Los que apoyaron el proyecto uribista se equivocaron (...), el presidente Uribe se equivocó de cabo a rabo”, señaló un Petro enérgico en la Plaza de Bolívar, acompañado de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez y representantes de sindicatos como el CGT.

La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y el presidente Gustavo Petro. Foto: Cortesía Mintrabajo para El País | Foto: Mintrabajo

Petro indicó que las jornadas largas de trabajo en Colombia se deben a esas medidas aplicadas por Uribe durante su gobierno, al asegurar: “Somos el país que tiene la jornada más larga de todos los países de la Ocde, más larga que México, al mismo tiempo somos el país con la más baja productividad en el trabajo”.

Durante su intervención en las marchas que convocó para que lo acompañaran en esta jornada, a la que varios sindicatos se opusieron manifestando que el presidente las estaba instrumentalizando a su favor, también indicó que esas jornadas sin garantías para el trabajador han afectado la productividad del país.

Vista aérea de manifestantes marchando contra el gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro por las reformas de salud y pensiones en Medellín, Colombia, tomada el 21 de abril de 2024. (Foto de JAIME SALDARRIAGA / AFP) | Foto: AFP

“Dicen como si fuera una verdad científica que, si la señora de los tintos no se puede acostar sino hasta la una de la madrugada, que entre más esclavo sea el trabajador, entre más barran con la dignidad de la mujer, entonces habrá más empleo”, expresó el mandatario.

Según Petro, todo lo que han padecido los trabajadores y el hecho de tener la jornada laboral más larga es responsabilidad de Uribe, por lo que el actual mandatario, con su reforma laboral, busca cambiar la manera en que Colombia trabaja.