Uribe sale en defensa del expresidente Turbay tras señalamientos de Petro: “El silencio de los muertos necesita el valor civil de los vivos”

Por esa razón, Uribe dedicó unos minutos de su declaración para referirse a este señalamiento y dijo que no podía quedarse callado frente al evidente maltrato al que había sido sometido. “El silencio de los muertos necesita el valor civil de los vivos”, dijo Uribe.

“Recuerdo en mi juventud como Senador que ayudé al reindulto del M-19 que había hecho la paz, participando en la Constituyente y estaba en el nuevo Congreso. Muchos de mis compañeros de lucha me siguen criticando”, reiteró.

Uribe no entró en más detalles, pero su defensa la hizo por las declaraciones de Petro en la Plaza de Bolívar.

Dijo que la bandera del M-19 representa una lucha que no puede ocultarse. “Esa bandera no se guarda, no se esconde. Se levanta porque hicimos algo que debe quedar escrito en la historia”.