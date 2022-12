Confidenciales “Gracias por su cariño, pero he decidido no aspirar a la Alcaldía de Bogotá “: Katherine Miranda sobre las elecciones regionales del próximo año

En un trino en su cuenta personal, la representante a la Cámara de Representantes, informó que no aspirará a la Alcaldía de Bogotá en las elecciones del 2023.

Recientemente, SEMANA conoció que personas cercanas a Miranda, señalaron que su nombre sonó para competir por la Alcaldía, como consecuencia de la aprobación de la reforma política en el Congreso; dado que podía ser el motivo de su renuncia a la Cámara de Representantes.

Sin embargo, ella misma ha confirmado que no estará en la lista de candidatos para las elecciones regionales del próximo año. “Las pasadas elecciones tuve el honor y responsabilidad de ser la mejor votación en la Cámara de Representantes, ustedes me eligieron para representarlos 4 años y eso haré. Gracias por su cariño, pero he decidido NO aspirar a la Alcaldía de Bogotá por respeto a mis electores”, sostuvo la representante.

Las pasadas elecciones tuve el honor y responsabilidad de ser la mejor votación en la Cámara de Representantes, ustedes me eligieron para representarlos 4 años y eso haré.



Gracias por su cariño, pero he decidido NO aspirar a la Alcaldía de Bogotá por respeto a mis electores. — Katherine Miranda (@MirandaBogota) December 26, 2022

Asimismo, también recalcó que la ciudadanía la ‘contrató' para cuatro años, por lo que considera que sería irrespetuoso dejar el cargo. “Ya veremos en 4 años dónde quieren los ciudadanos que yo le sirva al país”, indicó.

Miranda inició en la política en el 2008, cuando hizo parte del proceso de adhesión de Antanas Mockus a la Alianza Verde. También dirigió las estrategias de campaña de Mockus y Sergio Fajardo para la Presidencia del 2010. Entre el 2011 al 2015 se desempeñó como Jefe de Gabinete del senador Jhon Sudarsky. Tras este cargo, Miranda fue activista política durante los diálogos de paz del Gobierno con las FARC-EP. Desde 2018, ha hecho parte de la Cámara de Representantes.