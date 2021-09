Confidenciales Guerra a los no vacunados en el mundo

Confidenciales Guerra a los no vacunados en el mundo

Hace unos meses, se decía que la decisión de vacunarse debía ser libre. Sin embargo, ante el avance de variantes como la delta y con el planeta aún en jaque, los países cada vez más presionan a los no vacunados. En Estados Unidos, por ejemplo, un juez le revocó a una mujer la custodia de su hijo por esa razón. También en Estados Unidos, la CNN despidió a tres de sus trabajadores por negarse a la inyección. Y la NBA, por su parte, aislará a los jugadores no vacunados del resto en cada uno de los equipos. En Francia se anunciaron sanciones para empleados de la salud que no se vacunen, y en China les han quitado el sueldo a los rebeldes.