Gustavo Bolívar no estuvo de acuerdo con la tumbada de la estatua de César Rincón en Duitama: “No participé de eso”

El Director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, no estuvo de acuerdo con la tumbada de la estatua del maestro de la tauromaquia, César Rincón en Duitama, Boyacá. Así se lo confirmó el funcionario a SEMANA este martes 25 de junio.

Bolívar le dijo al mandatario minutos previos al acto donde se tumbó la figura simbólica, “que tenía que hacerse con mucho respeto porque César Rincón es un colombiano respetable en el país, un ciudadano que, en su momento, había marcado un hito, una historia, esa fue una época donde no se tenía tanta conciencia sobre el maltrato y sufrimiento del animal. Entonces, el país no iba a entender que una persona que no le ha hecho mal a nadie y que es un buen ciudadano, reciba ese trato”.