Gustavo Petro y la ‘primera línea’

El presidente Gustavo Petro sorprendió este viernes al decir que viene de la “primera línea” y que se enorgullece de ello. “Rabia a mí sí me daría con mi vida propia si yo me escondiera y no hubiera sido parte de una primera línea”, afirmó Petro, en Puerto Resistencia, en Cali. De hecho, le pidió al Ministerio de Cultura que declare ese punto como monumento nacional. En las protestas, algunos integrantes de la primera línea secuestraron a Cali y cometieron delitos en diferentes ciudades del país. En la campaña, Petro siempre negó haber alentado a la primera línea.