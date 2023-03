Confidenciales “Hay que enmarcarlo”: María Fernanda Cabal ante lo dicho por Rodrigo Londoño sobre el Gobierno Duque

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, dijo a través de su cuenta en Twitter que lo manifestado este jueves 23 de marzo por Rodrigo Londoño, Timochenko, el último máximo jefe de la extinta guerrilla de las Farc, en medio de un conversatorio, era para enmarcar.

“Esto hay que enmarcarlo. Toda la campaña mediática contra Duque inventando que iba a hacer trizas el acuerdo, fue una farsa”, dijo Cabal tras compartir el trino de un portal web de Colombia, donde se indicó: “Me sentía más seguro en el Gobierno de Duque que en este”: Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’.

El pronunciamiento al que hizo referencia la congresista Cabal se dio en el conversatorio La Verdad del Conflicto que se llevó a cabo en la Universidad Javeriana en Bogotá.

En este, Rodrigo Londoño se refirió a las garantías de seguridad para los firmantes de paz. “Yo me sentía más seguro en el gobierno de Duque que en este, porque los otros (grupos armados) están muy envalentonados. Los grupos que se abrieron están tratando de ganar legitimidad diciendo que este acuerdo de paz fracasó. Quieren ganar legitimidad así y por eso las amenazas”, dijo el exlíder de las extintas Farc.

En ese conversatorio, Londoño también indicó que le había pedido al presidente Gustavo Petro que tomara como base para la ‘paz total’ todo aquello que se construyó en La Habana (Cuba), es decir, en medio del acuerdo de paz que se llevó a cabo con el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

”Esa puede ser la mayor falta que tiene la ‘paz total’. Es lo que casi nos pasa con el plebiscito. La gente no votó porque quería la guerra, sino porque no entendía, no la conocía. Y eso pasa con la ‘paz total”, señaló Londoño.